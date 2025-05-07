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Роскомнадзор сообщил о 30 случаях утечек персональных данных в 2025 году

Ведомости

С января по апрель 2025 г. Роскомнадзор зафиксировал 30 инцидентов, связанных с утечками персональных данных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В 29 случаях компании самостоятельно уведомили регулятора о произошедших инцидентах.

По итогам проверок специалисты Роскомнадзора составили девять административных протоколов. На данный момент суды рассмотрели пять из них, вынеся решения о наложении штрафов на общую сумму в 240 000 руб. в отношении компаний, допустивших нарушения. Кроме того, по одному делу было вынесено предупреждение. Оставшиеся материалы пока находятся на стадии судебного разбирательства.

Как писали «Ведомости» в январе, в 2024 г. сервис DLBI зафиксировал 382 утечки, что меньше, чем 445 в 2023 г., но объем утечек вырос: 438 млн телефонных номеров и 227 млн e-mail адресов, на 70% больше, чем в прошлом году.

Эксперты прогнозируют новые утечки в 2025 г., что увеличит общее число и объем утекших данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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