Роскомнадзор сообщил о 30 случаях утечек персональных данных в 2025 году
По итогам проверок специалисты Роскомнадзора составили девять административных протоколов. На данный момент суды рассмотрели пять из них, вынеся решения о наложении штрафов на общую сумму в 240 000 руб. в отношении компаний, допустивших нарушения. Кроме того, по одному делу было вынесено предупреждение. Оставшиеся материалы пока находятся на стадии судебного разбирательства.
Как писали «Ведомости» в январе, в 2024 г. сервис DLBI зафиксировал 382 утечки, что меньше, чем 445 в 2023 г., но объем утечек вырос: 438 млн телефонных номеров и 227 млн e-mail адресов, на 70% больше, чем в прошлом году.
Эксперты прогнозируют новые утечки в 2025 г., что увеличит общее число и объем утекших данных.