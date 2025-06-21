Арестован еще один организатор хищений денег у бойцов в «Шереметьево»
Басманный суд Москвы отправил под стражу еще одного обвиняемого в организации хищений у участников спецоперации в «Шереметьево». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Игорю Русину, именуемому в преступном сообществе «Зелик», предъявили обвинение по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
Ранее по делу о хищениях у бойцов были арестованы два организатора схемы Дмитрий Боглаев и Алексей Кабочкин. Следствие полагает, что Боглаев курировал «попрошаек».
Всего по уголовному делу в СИЗО находятся 24 человека. В числе арестованных – пять полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Расследуются дела о краже (ст. 158 УК РФ) и о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Всем фигурантам также инкриминируется ст. 210 УК.
По данным следствия, полицейские помогали таксистам находить потенциальных жертв. Оперуполномоченный полиции аэропорта отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.