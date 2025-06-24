Дегтярев рассказал о планах «потерять» ассоциации зимних и летних видов спорта
Россия «потеряет по дороге» Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта и Всероссийскую ассоциацию олимпийских летних видов спорта. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Дегтярев уточнил, что перестройка федераций еще не закончилась. В летних видах спорта в единую федерацию по образцу международной необходимо объединиться скейтборду и роллерспорту. Процесс уже начался.
«А в зимних видах спорта вообще конь не валялся. Будем это делать, откликаясь на просьбы трудящихся, после Олимпийских игр в Милане. Пока мы к этой точке подойдем, мы потеряем, я думаю, по дороге Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта», – подчеркнул министр.
По его словам, из нее уже вышли почти все федерации. Дегтярев заметил, что сам является членом правления и голосовал за выход, поскольку «никто не понимает, чем эта ассоциация вообще занимается». То же ждет Всероссийскую ассоциацию олимпийских летних видов спорта.
Министр согласился, что сейчас получается компактная управленческая структура с комитетом и министерством. Он указал, что спрямлением углов и зачисткой лишних звеньев занимался весь год.
Российские гимнастические федерации были объединены в Федерацию гимнастики России, федерации по водным видам спорта – в Федерацию водных видов спорта. Также в Федерацию каноэ России были объединены Федерация гребного слалома России и Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ.