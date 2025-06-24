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Дегтярев рассказал о планах «потерять» ассоциации зимних и летних видов спорта

Ведомости

Россия «потеряет по дороге» Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта и Всероссийскую ассоциацию олимпийских летних видов спорта. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Дегтярев уточнил, что перестройка федераций еще не закончилась. В летних видах спорта в единую федерацию по образцу международной необходимо объединиться скейтборду и роллерспорту. Процесс уже начался.

«А в зимних видах спорта вообще конь не валялся. Будем это делать, откликаясь на просьбы трудящихся, после Олимпийских игр в Милане. Пока мы к этой точке подойдем, мы потеряем, я думаю, по дороге Ассоциацию зимних олимпийских видов спорта», – подчеркнул министр.

По его словам, из нее уже вышли почти все федерации. Дегтярев заметил, что сам является членом правления и голосовал за выход, поскольку «никто не понимает, чем эта ассоциация вообще занимается». То же ждет Всероссийскую ассоциацию олимпийских летних видов спорта.

Министр согласился, что сейчас получается компактная управленческая структура с комитетом и министерством. Он указал, что спрямлением углов и зачисткой лишних звеньев занимался весь год.

Российские гимнастические федерации были объединены в Федерацию гимнастики России, федерации по водным видам спорта – в Федерацию водных видов спорта. Также в Федерацию каноэ России были объединены Федерация гребного слалома России и Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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