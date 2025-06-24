Дегтярев рассказал о планах «потерять» ассоциации зимних и летних видов спорта

По его словам, из нее уже вышли почти все федерации. Дегтярев заметил, что сам является членом правления и голосовал за выход, поскольку «никто не понимает, чем эта ассоциация вообще занимается». То же ждет Всероссийскую ассоциацию олимпийских летних видов спорта.