Кабмин РФ одобрил проект об ужесточении наказания за непропуск спецтранспорта

29 мая Минтранс представил проект поправок к ПДД, согласно которым водители будут обязаны не только уступать дорогу спецтранспорту, но и перестраиваться в соседний ряд или съезжать на обочину. Ведомство подчеркнуло, что значительная часть водителей игнорирует требования уступить дорогу автомобилям экстренных служб с включенными спецсигналами. Согласно статистике, ежегодно фиксируется более 100 000 случаев непредоставления преимущества спецтранспорту. Из них около 60% приходится на машины скорой помощи, 30% – на пожарные автомобили и 10% – на полицейские машины.