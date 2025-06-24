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Кабмин РФ одобрил проект об ужесточении наказания за непропуск спецтранспорта

Ведомости

Кабинет министров России одобрил проект об ужесточении наказания за отказ пропустить спецтранспорт с мигалками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на авторов инициативы.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил внести изменения в статью 12.17 КоАП РФ, усилив ответственность за игнорирование требований уступить дорогу транспорту с включенными маячками красного и синего цвета, включая автомобили под государственной охраной и сопровождающие их машины. По мнению авторов инициативы, участившиеся случаи отказа граждан пропускать такие кортежи требуют более жестких мер. Сейчас штраф за подобное нарушение составляет всего 500 руб., что, по мнению депутатов, неэффективно.

Новая инициатива предусматривает увеличение штрафа до 5500-7500 руб. или лишение водительских прав на срок до одного года. Как отмечает издание, концепция законопроекта уже получила одобрение в МВД, ФСО, Минтрансе, Минфине и Минюсте.

29 мая Минтранс представил проект поправок к ПДД, согласно которым водители будут обязаны не только уступать дорогу спецтранспорту, но и перестраиваться в соседний ряд или съезжать на обочину. Ведомство подчеркнуло, что значительная часть водителей игнорирует требования уступить дорогу автомобилям экстренных служб с включенными спецсигналами. Согласно статистике, ежегодно фиксируется более 100 000 случаев непредоставления преимущества спецтранспорту. Из них около 60% приходится на машины скорой помощи, 30% – на пожарные автомобили и 10% – на полицейские машины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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