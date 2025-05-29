Минтранс предложил обязать водителей перестраиваться для пропуска спецтранспорта
Минтранс предложил внести в правила дорожного движения (ПДД) изменения, уточняющие порядок действий автомобилистов при приближении транспортных средств с включенными спецсигналами. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе идет речь о поведении автомобилистов в случае приближения транспорта с включенными синими и красными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, независимо от наличия на поверхности машины специальных цветографических схем. В проекте постановления прописана обязанность водителей уступить дорогу или освободить полосу проезжей части при приближения в том же ряду указанного спецтранспорта.
«В таких случаях в целях освобождения полосы (ряда) проезжей части водители обязаны принять все необходимые меры, включая осуществление соответствующего маневра (перестроение на соседнюю полосу, в соседний ряд)», – говорится в тексте проекта.
Согласно пояснительной записке, в соответствии с действующими нормами автомобилист должен вести транспортное средство с такой скоростью, чтобы у него была возможность остановиться и пропустить транспортные средства с преимущественным правом проезда. Минтранс отмечает, что правовое регулирование не предполагает активных действий водителей при исполнении требования «уступить дорогу».
Министерство указывает на «тревожную тенденцию» в общей ситуации на дорогах. Ведомство подчеркивает, что значительное количество водителей игнорируют требования уступать дорогу автомобилям спецслужб с включенными спецсигналами. Ежегодно в среднем фиксируется свыше 100 000 случаев непредоставления преимущества спецтранспорту, около 60% из которых приходится на машины скорой помощи, 30% – на пожарные автомобили, 10% – на полицейские машины.