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Минтранс предложил обязать водителей перестраиваться для пропуска спецтранспорта

Ведомости

Минтранс предложил внести в правила дорожного движения (ПДД) изменения, уточняющие порядок действий автомобилистов при приближении транспортных средств с включенными спецсигналами. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе идет речь о поведении автомобилистов в случае приближения транспорта с включенными синими и красными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, независимо от наличия на поверхности машины специальных цветографических схем. В проекте постановления прописана обязанность водителей уступить дорогу или освободить полосу проезжей части при приближения в том же ряду указанного спецтранспорта.

«В таких случаях в целях освобождения полосы (ряда) проезжей части водители обязаны принять все необходимые меры, включая осуществление соответствующего маневра (перестроение на соседнюю полосу, в соседний ряд)», – говорится в тексте проекта.

Согласно пояснительной записке, в соответствии с действующими нормами автомобилист должен вести транспортное средство с такой скоростью, чтобы у него была возможность остановиться и пропустить транспортные средства с преимущественным правом проезда. Минтранс отмечает, что правовое регулирование не предполагает активных действий водителей при исполнении требования «уступить дорогу».

Министерство указывает на «тревожную тенденцию» в общей ситуации на дорогах. Ведомство подчеркивает, что значительное количество водителей игнорируют требования уступать дорогу автомобилям спецслужб с включенными спецсигналами. Ежегодно в среднем фиксируется свыше 100 000 случаев непредоставления преимущества спецтранспорту, около 60% из которых приходится на машины скорой помощи, 30% – на пожарные автомобили, 10% – на полицейские машины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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