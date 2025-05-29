Минтранс предложил обязать водителей перестраиваться для пропуска спецтранспорта

В документе идет речь о поведении автомобилистов в случае приближения транспорта с включенными синими и красными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, независимо от наличия на поверхности машины специальных цветографических схем. В проекте постановления прописана обязанность водителей уступить дорогу или освободить полосу проезжей части при приближения в том же ряду указанного спецтранспорта.