Лицам без гражданства разрешили заключать контракты с Минобороны
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, который дает право лицам без гражданства заключать контракт и служить в Вооруженных силах (ВС) России. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента РФ.
Законопроект был направлен в Госдуму в апреле. Согласно нему, поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих». После принятия документа в первом чтении авторы инициативы внесли в него изменения: контракты о прохождении военной службы с лицами без гражданства и иностранными гражданами могут быть заключены до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.
Теперь законопроект должен быть подписан президентом России Владимиром Путиным, после чего он вступит в силу. В пояснительной записке к документу сказано, что начало его действия со дня официального опубликования необходимо «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ».
24 июня на пленарном заседании депутаты Госдумы также приняли законопроект об увеличении до 20 000 руб. штрафа за несообщение гражданином России в военкомат о переезде на срок более трех месяцев. Авторы инициативы предложили в том числе выделить такое нарушение в отдельную часть ст. 21.5 КоАП. Сейчас штраф за подобное несообщение составляет от 1000 до 5000 руб.