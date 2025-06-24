Лицам без гражданства разрешили заключать контракты с Минобороны

Законопроект был направлен в Госдуму в апреле. Согласно нему, поправки вносятся в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих». После принятия документа в первом чтении авторы инициативы внесли в него изменения: контракты о прохождении военной службы с лицами без гражданства и иностранными гражданами могут быть заключены до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.