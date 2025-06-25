Туристы в Анапе начали подписывать документ о запрете купания в некоторых зонах
Туристы в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края начали подписывать письменное информирование о запрете купания в зонах, пострадавших от крушения танкеров. Об сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Соответствующие пункты внесли в анкету, которую гости заполняют при заселении в гостиницы и санатории.
Мера направлена на информирование туристов о рисках для здоровья из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
Заместитель генерального директора санатория «Надежда» Владимир Бобяк рассказал оперативному штабу, что на побережье постоянно работает спасатель, в чьи обязанности входит предупреждать посетителей о нежелательности пребывания на пляже и запрете на купание.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов. Значительная масса мазута попала в Черное море. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня, последствия катастрофы продолжают устранять.
10 июня правительство РФ дополнительно выделило более 1,4 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Предполагается, что средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию загрязнения. За счет федерального финансирования также будет проведено обследование затонувших фрагментов судов для определения мест возможных выходов оставшегося мазута. Эти места будут герметизироваться.