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Туристы в Анапе начали подписывать документ о запрете купания в некоторых зонах

Ведомости

Туристы в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края начали подписывать письменное информирование о запрете купания в зонах, пострадавших от крушения танкеров. Об сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Соответствующие пункты внесли в анкету, которую гости заполняют при заселении в гостиницы и санатории.

Мера направлена на информирование туристов о рисках для здоровья из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Заместитель генерального директора санатория «Надежда» Владимир Бобяк рассказал оперативному штабу, что на побережье постоянно работает спасатель, в чьи обязанности входит предупреждать посетителей о нежелательности пребывания на пляже и запрете на купание.

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов. Значительная масса мазута попала в Черное море. В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня, последствия катастрофы продолжают устранять.

10 июня правительство РФ дополнительно выделило более 1,4 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Предполагается, что средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию загрязнения. За счет федерального финансирования также будет проведено обследование затонувших фрагментов судов для определения мест возможных выходов оставшегося мазута. Эти места будут герметизироваться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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