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Глава Роспотребнадзора: на пляжах Анапы проходит непрерывный мониторинг

Ведомости

Пляжи Анапы и Темрюкского района находятся под постоянным мониторингом и могут быть открыты в случае стабилизации ситуации, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Эффективные методы очистки пока ищутся, как очистить песок и как очистить воду. Мы мониторим очень плотно их на наличие нефтепродуктов и в песке, и в воде», – сказала Попова.

3 июня стало известно, что в Анапе и Темрюкском районе определили границы опасных зон из-за ЧС с мазутом. В Темрюкском районе «опасной зоной» признали территорию вдоль Черного моря от поселка Волна до Веселовки включительно. В Анапе – весь берег в пределах города (от Веселовки до заповедника Утриш). Жителям и туристам запрещено купаться и посещать пляжи в этих зонах. На пляжах могут находиться только те, кто участвует в ликвидации последствий ЧС, в том числе только специальный транспорт.

Разлив мазута в Керченском проливе Черного моря произошел 15 декабря 2024 г. В результате аварии в воду и на пляжи попал мазут с двух российских нефтяных танкеров: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Обстановка на пляжах Анапы
С 1 июня в Краснодарском крае официально стартовал курортный сезон. При этом прибрежные зоны Анапы и частично Темрюкского района все еще закрыты после разлива мазута, произошедшего в Керченском проливе в декабре 2024 г. Непригодными для отдыха признаны 150 пляжей. Несмотря на запрет купания и ограниченный доступ на эти территории, желающих позагорать и поплавать становится все больше.&nbsp;
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С 1 июня в Краснодарском крае официально стартовал курортный сезон. При этом прибрежные зоны Анапы и частично Темрюкского района все еще закрыты после разлива мазута, произошедшего в Керченском проливе в декабре 2024 г. Непригодными для отдыха признаны 150 пляжей. Несмотря на запрет купания и ограниченный доступ на эти территории, желающих позагорать и поплавать становится все больше.  / Игорь Онучин / ТАСС

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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