Глава Роспотребнадзора: на пляжах Анапы проходит непрерывный мониторинг
Пляжи Анапы и Темрюкского района находятся под постоянным мониторингом и могут быть открыты в случае стабилизации ситуации, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
«Эффективные методы очистки пока ищутся, как очистить песок и как очистить воду. Мы мониторим очень плотно их на наличие нефтепродуктов и в песке, и в воде», – сказала Попова.
3 июня стало известно, что в Анапе и Темрюкском районе определили границы опасных зон из-за ЧС с мазутом. В Темрюкском районе «опасной зоной» признали территорию вдоль Черного моря от поселка Волна до Веселовки включительно. В Анапе – весь берег в пределах города (от Веселовки до заповедника Утриш). Жителям и туристам запрещено купаться и посещать пляжи в этих зонах. На пляжах могут находиться только те, кто участвует в ликвидации последствий ЧС, в том числе только специальный транспорт.
Разлив мазута в Керченском проливе Черного моря произошел 15 декабря 2024 г. В результате аварии в воду и на пляжи попал мазут с двух российских нефтяных танкеров: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».