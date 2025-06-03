Глава Роспотребнадзора: на пляжах Анапы проходит непрерывный мониторинг

3 июня стало известно, что в Анапе и Темрюкском районе определили границы опасных зон из-за ЧС с мазутом. В Темрюкском районе «опасной зоной» признали территорию вдоль Черного моря от поселка Волна до Веселовки включительно. В Анапе – весь берег в пределах города (от Веселовки до заповедника Утриш). Жителям и туристам запрещено купаться и посещать пляжи в этих зонах. На пляжах могут находиться только те, кто участвует в ликвидации последствий ЧС, в том числе только специальный транспорт.