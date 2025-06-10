Кабмин выделил более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП с танкерами

Средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию загрязнения. За счет федерального финансирования также будет проведено обследование затонувших фрагментов судов для определения мест возможных выходов оставшегося мазута. Эти места будут герметизироваться.