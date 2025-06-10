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Кабмин выделил более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП с танкерами

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Правительство России дополнительно выделило более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе из-за крушения танкеров. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию загрязнения. За счет федерального финансирования также будет проведено обследование затонувших фрагментов судов для определения мест возможных выходов оставшегося мазута. Эти места будут герметизироваться.

15 декабря 2024 г. в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Суда перевозили по 4000 т мазута. Значительная масса нефтепродуктов попала в море. В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, последствия аварии продолжают устранять.

18 апреля 2025 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала воздержаться от отдыха в прибрежных зонах Анапы в связи с загрязнением более 140 пляжей. По данным властей, полное восстановление побережья Анапы завершится в мае 2026 г. Роспотребнадзор продолжит исследование зон отдыха.

30 мая Росприроднадзор подал исковые заявления к владельцам танкеров, которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб. Общая сумма требований превысила 84,9 млрд руб. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефти-212») и ООО «Каматрансойл» (собственник судна) составила порядка 49,46 млрд руб. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО «Волгатранснефть» (собственник «Волгонефти-239»), – 35,48 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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