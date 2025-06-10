Кабмин выделил более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП с танкерами
Правительство России дополнительно выделило более 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе из-за крушения танкеров. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Средства будут направлены Росморречфлоту на мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, локализацию и ликвидацию загрязнения. За счет федерального финансирования также будет проведено обследование затонувших фрагментов судов для определения мест возможных выходов оставшегося мазута. Эти места будут герметизироваться.
15 декабря 2024 г. в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Суда перевозили по 4000 т мазута. Значительная масса нефтепродуктов попала в море. В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, последствия аварии продолжают устранять.
18 апреля 2025 г. глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала воздержаться от отдыха в прибрежных зонах Анапы в связи с загрязнением более 140 пляжей. По данным властей, полное восстановление побережья Анапы завершится в мае 2026 г. Роспотребнадзор продолжит исследование зон отдыха.
30 мая Росприроднадзор подал исковые заявления к владельцам танкеров, которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб. Общая сумма требований превысила 84,9 млрд руб. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефти-212») и ООО «Каматрансойл» (собственник судна) составила порядка 49,46 млрд руб. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО «Волгатранснефть» (собственник «Волгонефти-239»), – 35,48 млрд руб.