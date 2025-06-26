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Путин продлил отсрочку от призыва для старообрядцев до 2030 года

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин продлил предоставление права для старообрядцев на получение отсрочки от призыва на военную службу на пять лет. Это следует из указа главы государства, опубликованного на портале правовых актов.

Изначально указ действовал на период с 2020 по 2025 г. Новый указ устанавливает период на право для отсрочки для старообрядцев на период с 2020 по 2030 г.

Для получения отсрочки гражданин, включенный в список старообрядцев, должен представить в военкомат выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ЕГРИП о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, а также свидетельство участника государственной программы.

Речь идет о старообрядцах, прибывших из-за рубежа на постоянное место жительства на территории Дальнего Востока. Право на отсрочку было предоставлено президентом после просьбы митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви.

С таким предложением выступил митрополит в 2020 г., приложив список старообрядцев, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу. Госпрограмма по возвращению старообрядцев в Россию, покинувших прежние территории из-за гонений, действует с 2017 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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