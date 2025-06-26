Силуанов сравнил вкус еды во «Вкусно – и точка» и McDonald's

«Приходи – конкурируй, я бы так сказал. Мы рады любым инвестициям. И конкуренция – это всегда в интересах потребителя», – заявил глава Минфина. Он добавил, что новые инвестиции в российскую экономику не будут подпадать под действующие ограничения на движение капитала.