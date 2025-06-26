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Силуанов сравнил вкус еды во «Вкусно – и точка» и McDonald's

Ведомости

Во «Вкусно – и точка» стало вкуснее, чем в McDonald's, заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом он сказал в программе «Эффект Санчеса» на телеканале RT International.

«Если говорить о McDonald's, то у нас сейчас такая же сеть, только называется "Вкусно – и точка" – российский McDonald's. Я, кстати говоря, там бывал, и мне кажется, что стало вкуснее», – отметил министр.

По словам Силуанова, российские предприниматели успешно подхватили бизнес, от которого отказались иностранные компании по политическим мотивам. В то же время, говоря о возможности возвращения зарубежных брендов, он подчеркнул, что это не должно подрывать позиции отечественных инвесторов.

«Приходи – конкурируй, я бы так сказал. Мы рады любым инвестициям. И конкуренция – это всегда в интересах потребителя», – заявил глава Минфина. Он добавил, что новые инвестиции в российскую экономику не будут подпадать под действующие ограничения на движение капитала.

Президент Владимир Путин пообещал посетить сеть фастфуда «Вкусно – и точка». Об этом он заявил в мае на встрече с представителями деловых кругов. В ходе мероприятия гендиректор «Вкусно – и точка» Олег Пароев пригласил Путина посетить ресторан сети. «Зайду как-нибудь», – ответил глава государства. 

Пароев рассказал, что при уходе из России «Макдональдс» оставил без работы десятки тысяч сотрудников, которым не выплатил зарплаты, а «Вкусно – и точка!» удалось ситуацию исправить.

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