Путин пообещал посетить «Вкусно - и точка!»

Пароев рассказал, что при уходе из России «Макдональдс» оставил без работы десятки тысяч сотрудников, которым не выплатил зарплаты, а «Вкусно – и точка!» удалось ситуацию исправить. Президент поинтересовался, есть ли у «Макдональдса» право обратного выкупа, если они решат вернуться в Россию. Такое право есть, сказал Пароев. По словам президента, если компания решит вернуться, то «мы что – должны красную ковровую дорожку положить?».