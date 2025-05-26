Путин пообещал посетить «Вкусно - и точка!»
Президент Владимир Путин пообещал посетить сеть фастфуда «Вкусно – и точка!». Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов.
В ходе мероприятия гендиректор «Вкусно – и точка!» Олег Пароев пригласил Путина посетить ресторан сети.
«Зайду как-нибудь», – ответил глава государства.
Пароев рассказал, что при уходе из России «Макдональдс» оставил без работы десятки тысяч сотрудников, которым не выплатил зарплаты, а «Вкусно – и точка!» удалось ситуацию исправить. Президент поинтересовался, есть ли у «Макдональдса» право обратного выкупа, если они решат вернуться в Россию. Такое право есть, сказал Пароев. По словам президента, если компания решит вернуться, то «мы что – должны красную ковровую дорожку положить?».
На встрече с членами «Деловой России» 13 мая Путин пообещал заглянуть в сеть общественного питания «Теремок», а потом к владельцу «Абрау-Дюрсо» Павлу Титову.