Путин пообещал посетить «Теремок»
Президент РФ Владимир Путин пообещал заглянуть в сеть общественного питания «Теремок», а потом к владельцу «Абрау-Дюрсо» Павлу Титову. Об этом он заявил на встрече с членами «Деловой России». Трансляцию мероприятия проводит Кремль.
«Надеюсь, что Павел Борисович не пожадничает», – сказал глава государства.
Путин 13 мая проводит встречу в режиме видеоконференции с членами организации «Деловая Россия», участниками XX форума-съезда организации. Главной темой встречи было обозначено обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации.
В мероприятии принимают участие председатель «Деловой России» Алексей Репик, основатель Wildberries Татьяна Ким, совладелец Hoff Михаил Кучмент, основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров, глава компании «Мантера» Роман Баталов, гендиректор «Р-фарм» Василий Игнатьев, руководитель ГК «Аквариус» Алексей Калинин и другие.