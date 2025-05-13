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Путин пообещал посетить «Теремок»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин пообещал заглянуть в сеть общественного питания «Теремок», а потом к владельцу «Абрау-Дюрсо» Павлу Титову. Об этом он заявил на встрече с членами «Деловой России». Трансляцию мероприятия проводит Кремль.

«Надеюсь, что Павел Борисович не пожадничает», – сказал глава государства.

Путин 13 мая проводит встречу в режиме видеоконференции с членами организации «Деловая Россия», участниками XX форума-съезда организации. Главной темой встречи было обозначено обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации.

В мероприятии принимают участие председатель «Деловой России» Алексей Репик, основатель Wildberries Татьяна Ким, совладелец Hoff Михаил Кучмент, основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров, глава компании «Мантера» Роман Баталов, гендиректор «Р-фарм» Василий Игнатьев, руководитель ГК «Аквариус» Алексей Калинин и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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