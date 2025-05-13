Путин пообещал посетить «Теремок»

Президент РФ Владимир Путин пообещал заглянуть в сеть общественного питания «Теремок», а потом к владельцу «Абрау-Дюрсо» Павлу Титову. Об этом он заявил на встрече с членами «Деловой России». Трансляцию мероприятия проводит Кремль.