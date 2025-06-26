На киностудии в Баку произошел взрыв
На территории киностудии «Азербайджанфильм» в Баку произошел взрыв, началось возгорание. Об этом сообщает агентство Report.
Пожар был локализован, сейчас продолжается его тушение. По предварительным данным, взрыв произошел на старой пиротехнической площадке киностудии.
В МВД республики сообщили, что пострадавших нет.
В январе 2024 г. в азербайджанском городе Ширван произошел взрыв на подведомственном министерству оборонной промышленности ООО «Ширванский завод Араз». Тогда пострадали три человека – мужчины 1992, 1999 и 2001 гг. р.
Как сообщали в генпрокуратуре Азербайджана, взрыв произошел в одном из цехов завода в результате удара молотком по 120-мм снаряду минометного орудия.