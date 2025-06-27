Силовики ворвались в здание Ширакской епархии в Армении
В Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) проводятся следственные действия. Правоохранители «вошли в епархию» ранним утром 27 июня перед началом богослужения и закрыли двери, сообщает 168.am.
Отмечается, что перед зданием епархии собрались сторонники предстоятеля Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна. Упоминается также, что некоторое время назад перед зданием епархии полицейские задержали его сторонника Мгера Хачатряна.
26 июня армянская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с заявлением Аджапахяна о необходимости совершения военного переворота в Армении.
Днем ранее, 25 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что в республике был предотвращен госпереворот. По его словам, правоохранители помещали участникам оппозиционного движения «Священная борьба» захватить власть. После этого в доме лидера объединения архиепископа Баграта Галстаняна прошли обыски.
Следственный комитет (СК) сообщал, что под предводительством Галстаняна участники движения приобрели взрывные устройства и другие инструменты для терактов. По данным СК, они планировали убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии и поджигать здания. Утверждалось также, что преступники намеревались сформировать 200–250 ударных групп по 25 человек. Они могли в основном состоять из бывших военных и полицейских, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.
Галстанян был задержан сотрудниками службы нацбезопасности Армении. Были также задержаны два члена движения – священнослужители Грайр и Мовсес.