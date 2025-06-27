Силовики ворвались в здание Ширакской епархии в Армении

Следственный комитет (СК) сообщал, что под предводительством Галстаняна участники движения приобрели взрывные устройства и другие инструменты для терактов. По данным СК, они планировали убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии и поджигать здания. Утверждалось также, что преступники намеревались сформировать 200–250 ударных групп по 25 человек. Они могли в основном состоять из бывших военных и полицейских, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.