ФСБ задержала местного жителя Крыма за сбор данных для СБУ

26 июня сотрудники ФСБ задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая занималась сбором данных о российских военнослужащих и их семьях для дальнейшей передачи сведений украинским спецслужбам. Она узнавала места проживания военных, а также информацию об автомобилях, которыми пользуются они сами или члены их семей. Это было необходимо ей для дальнейшего проведения террористических акций, отмечали силовики.