ФСБ задержала местного жителя Крыма за сбор данных для СБУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который собирал данные о воинских частях и транспортной инфраструктуре в регионе для службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.
Его задержали при попытке забрать из схрона вещества для сборки взрывного устройства массой свыше 1 кг. В ФСБ сообщили, что задержанный был привлечен СБУ к сотрудничеству через Telegram.
В результате следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). По данной статье ему может грозить наказание в виде восьми лет лишения свободы. Сейчас Киевский районный суд заключил злоумышленника под стражу.
26 июня сотрудники ФСБ задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая занималась сбором данных о российских военнослужащих и их семьях для дальнейшей передачи сведений украинским спецслужбам. Она узнавала места проживания военных, а также информацию об автомобилях, которыми пользуются они сами или члены их семей. Это было необходимо ей для дальнейшего проведения террористических акций, отмечали силовики.