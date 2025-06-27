В Москве задержали одного из последователей блогера Алекса Лесли
Сотрудники полиции задержали в Москве уроженца Тульской области 1993 г. р., одного из последователей блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли), в отношении которого возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Задержанный по совету Кириллова принял участие в съемках одного из видео, где последователи так называемого коуча совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре Москвы, сообщила Волк. В ближайшее время уроженца Тульской области передадут в следственные органы.
25 июня столичный Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Кириллова. По данным следствия, в социальных сетях он призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Соответствующие материалы были зафиксированы на видеозаписях. Сообщалось, что сотрудники СК проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.