СК возбудил дело против секс-тренера Насти Рыбки за склонение к изнасилованию
Следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении секс-тренера Насти Рыбки, блогера Александра Кириллова. Он подозревается в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ), сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, Кириллов призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц столицы. Соответствующие материалы были зафиксированы на видеозаписях.
В настоящее время сотрудники СК проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
В 2019 г. Кириллова депортировали из Таиланда вместе с моделью Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич). Их осудили за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга.