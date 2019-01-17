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Анастасию Вашукевич депортировали из Таиланда

Из Таиланда депортировали модель Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли), осужденных за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга, сообщает «РИА Новости». Также из страны депортировали других фигурантов дела.

Как передал корреспондент агентства, осужденные прибыли в аэропорт Бангкока в сопровождении сотрудников иммиграционной полиции. Их сразу провели на паспортный контроль, а затем проводили до самолета, который вылетел в Москву. От общения с прессой депортируемые воздержались.

Суд таиландского города Паттайя 15 января приговорил Вашукевич и Кириллова к условному сроку, оба подсудимых признали свою вину. После этого они были отправлены в центр временного содержания в Бангкок, где ожидали депортации в Россию и Белоруссию (Рыбка въехала в Таиланд по белорусскому паспорту). Издание The Bell сообщало, что Вашукевич и Кириллов рассматривают возможность депортации в какую-либо другую страну, с которой у России действует безвизовый режим.

Вашукевич и Кириллов провели под стражей в Таиланде десять месяцев. Они были задержаны в феврале 2018 г. при проведении нелегального тренинга. После задержания арестованные просили помощи у США. Вашукевич, в частности, утверждала, что у нее есть более 16 часов аудиозаписей, доказывающих, что российский миллиардер Олег Дерипаска обсуждал вмешательство России в выборы в США, и предлагала отдать их в обмен на политическое убежище. Вашингтон отказался поддержать арестованных, назвав заявления Вашукевич «довольно странной историей».

В феврале прошлого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором рассказывалось о якобы совместном отдыхе Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте миллиардера в Норвегии. Как утверждает ФБК, с ними были несколько моделей, в том числе и Вашукевич. Основой для расследования послужила ее книга «Дневник по соблазнению миллиардера» и фотографии в Instagram. Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г., говорил Навальный.

После этого Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить миллиардеру по 500 000 руб.

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