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Власти Таиланда приговорили Вашукевич к условному сроку

Суд таиландского города Паттайя приговорил модель Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли) к условному сроку, сообщает «РИА Новости». Оба подсудимых признали свою вину, уточняет агентство.

Вашукевич и Кириллов провели под стражей в Таиланде почти год. Власти Таиланда обвинили их в нарушении миграционного законодательства и проведении нелегального тренинга. Вашукевич и Кириллов после задержания просили помощи у США. Вашукевич, в частности, утверждала, что у нее есть более 16 часов аудиозаписей, доказывающих то, что российский миллиардер Олег Дерипаска, чье состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд, обсуждал вмешательство России в выборы в США, и предлагала отдать их в обмен на политическое убежище. Вашингтон отказался поддержать арестованных, назвав заявления Вашукевич «довольно странной историей».

В начале февраля 2018 г. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором рассказывалось о якобы совместном отдыхе Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте миллиардера в Норвегии. Как утверждает ФБК, с ними были несколько моделей, в том числе и Вашукевич. Основой для расследования послужила ее книга «Дневник по соблазнению миллиардера» и фотографии в Instagram. Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г., говорил Навальный.

После этого миллиардер подал в суд на Вашукевич и Кириллова за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить Дерипаске по 500 000 руб. Куда пойдут деньги – неизвестно, говорил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Он напоминал, что у ответчиков есть право на обжалование. Еще сразу после задержания Вашукевич писала в своем Instagram, что у нее и Кириллова не осталось денег.

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