Дерипаска подал в суд после расследования Навального

Иск против Навального Олег Дерипаска подавать не стал Максим Стулов / Ведомости

После публикации расследования Алексея Навального Олег Дерипаска подал иск к двум физическим лицам, сообщил представитель миллиардера. «Иск в суд подан против физических лиц – Анастасии Вашукевич, т. е. Насти Рыбки, и Александра Кириллова, т. е. Алекса Лесли, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни», – сказал представитель Дерипаски. Он добавил, что согласия на разглашение персональной информации Дерипаска не давал. По его словам, суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. В какой именно суд подан иск, он не уточнил.

Иск к самому Навальному миллиардер подавать не стал, несмотря на то что он «незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения», отметил представитель миллиардера. Он напомнил, что Роскомнадзор уже внес сайт Навального и ссылку на расследование на YouTube в реестр запрещенной информации.

Решение о внесении сайта navalny.com в реестр запрещенной информации принял 9 февраля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснил, что по закону информация, попавшая в реестр, должна быть удалена в течение суток. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Навальным, намерен обжаловать решение суда.

В четверг, 8 февраля, Навальный опубликовал расследование ФБК, в котором сообщалось, что Олег Дерипаска и вице-премьер России Сергей Приходько якобы отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным Фонда борьбы с коррупцией, с ними было несколько моделей, среди которых и Вашукевич, которая написала книгу после этой поездки. Книга, а также фотографии модели в Instagram стали основой для расследования ФБК.

По мнению Навального, Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г.

Дерипаска занимает 23-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $5,1 млрд. Представитель миллиардера ранее назвал расследование Навального частью «заказной кампании».

Другой фигурант расследования, вице-премьер России Сергей Приходько заявил, что целью Навального было устроить провокацию и напомнить о себе. По словам вице-премьера, в расследовании смешано «все возможное и невозможное». Подавать в суд на политика Приходько не собирается, потому что это будет «слишком много чести» для Навального.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, в свою очередь, направил в Следственный комитет России и Генпрокуратуру заявления с требованием проверить приведенные в расследовании сведения, касающиеся вице-премьера Приходько.