Роскомнадзор внес сайт Навального в реестр запрещенной информации

Роскомнадзор внес расследование Алексея Навального про отдых вице-премьера Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски в реестр запрещенной информации Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор внес сайт Алексея Навального navalny.com в реестр запрещенной информации после публикации расследования про вице-премьера Сергея Приходько, который якобы отдыхал на яхте миллиардера Олега Дерипаски. В реестр также попали ссылки на расследование на YouTube и на сайте политика. Решение о внесении информации в реестр принял 9 февраля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

«Вот это скорость. Что значит политическое влияние Приходько, помноженное на деньги Дерипаски. Как говорится “такого не припомнят даже старожилы”», – прокомментировал у себя на сайте Навальный решение Роскомнадзора. Доступ к сайту и ссылкам на расследование на момент публикации не ограничивался.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснил, что по закону информация, попавшая в реестр, должна быть удалена. «Все ресурсы, которые есть в решении суда, были нами сразу проинформированы о том, что данная информация по решению суда должна быть удалена. Теперь в соответствии с указанным в законе временем ждем действий данных ресурсов. А дальше будем действовать в соответствии с законодательством», — сказал Жаров РБК.

На сайте Роскомнадзора говорится, что сайт navalny.com внесен в реестр на основании ст. 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В данной статье разъясняется, каким образом ведется реестр запрещенной информации. В ней, в частности, говорится, что одним из оснований включения информации в реестр является вступившее в законную силу решение суда.

Фонд борьбы с коррупцией намерен обжаловать решение суда, сообщил юрист ФБК Иван Жданов. По его словам, фонд не уведомили о судебном заседании. «Решение Усть-Лабинского районного суда затрагивает наши права. Заседание не могли проводить без нашего участия. Естественно, в ближайшее время мы ознакомимся с материалами дела и будем обжаловать это решение», – написал Жданов в Facebook.

Как ранее писали «Ведомости», Дерипаска зарегистрировался в Усть-Лабинском районе Краснодарского края в 2004 г. Об этом газете рассказывал представитель районной администрации. Еще в 2012 г. руководство края и Усть-Лабинска подписало соглашение с Дерипаской и «Базэлом», по которому половина их налогов будет поступать в бюджет Усть-Лабинска, признаются представители региона и района, а также человек, близкий к «Базэлу». В 2016 г. соглашение было продлено. Как сообщала пресс-служба администрации Краснодарского края и «Базэла», половина причитающихся краю налогов Дерипаски и «дочек» «Базэла» в этом регионе будет поступать в бюджет Усть-Лабинска. Деньги администрация района должна тратить на инфраструктуру и привлечение инвесторов, а у миллиардера тогда появилось право контролировать эти расходы, говорил представитель «Базэла».

В пятницу вечером Роскомандзор также потребовал от изданий «Медиазона» и «Радио Свобода» удалить со своих сайтов фотографии, которыми был проиллюстрирован текст о расследовании Навального. Интернет-адрес, по которому находится новость «Медиазоны», был внесен в реестр адресов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено, также по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля 2018 г., на следующий день после выхода расследования Навального. Об этом сообщила «Медиазона». В требовании Роскомнадзора говорилось, что по ссылке «размещены частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информацией без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни».

Руководитель «Агоры», которая представляет интересы «Медиазоны», Павел Чиков сообщил, что при этом на сайте суда нет решений под номером, на который ссылается Роскомнадзор. При этом Чиков обратил внимание, что на сайте суда можно найти четыре решения по гражданским делам с участием Дерипаски О. В. в качестве ответчика и одно в качестве истца. По словам правозащитника, решение по гражданским делам вступает в силу в течение месяца после вынесения, а лица, чьи права и интересы затронуты этим решением, вправе его в этот срок обжаловать. «Суд, конечно, вправе принять обеспечительные меры, но Роскомнадзор на них не ссылается, а решения, как выше написано, нигде нет», – пишет Чиков. По его мнению, Роскомандзор злоупотребил своими должностными полномочиями. Сейчас спорный контент временно удален с сайта «Медиазоны» до выяснения законности требования, а представитель издания в ближайшие дни явится в Усть-Лабинский районный суд для ознакомления с делом. По словам Чикова, решение суда будет обжаловано, а также подана жалоба в ЕСПЧ. «Ведомости» направили в субботу запрос в Роскомнадзор.

Расследование было опубликовано Навальным в четверг, 8 февраля. В нем сообщалось, что люди, похожие на Дерипаску и Приходько, якобы отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным ФБК, с ними были несколько девушек-моделей, среди которых и Настя Рыбка, которая после этой поездки написала книгу. Именно на основе этой книги, а также фотографий Рыбки в ее Instagram и построено расследование ФБК. По мнению Навального, Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г.