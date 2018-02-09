Представитель Дерипаски назвал «заказной кампанией» новое расследование Навального Максим Стулов / Ведомости

Официальный представитель Олега Дерипаски сегодня прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором фигурируют бизнесмен, вице-премьер Сергей Приходько и называющая себя моделью Настя Рыбка.

По словам представителя Дерипаски, в социальных сетях распространились «лживые обвинения» в адрес бизнесмена, которые являются частью «заказной кампании». «Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации. Хотим предостеречь СМИ от распространения данных лживых обвинений. Мы намерены жестко пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности», – говорится в сообщении. Дерипаска намерен обратиться в суд для защиты чести и достоинства, однако сроки обращения не указываются.

В четверг, 8 февраля, оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором сообщалось, что Дерипаска и Приходько якобы отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным ФБК, с ними было несколько моделей, среди которых и Настя Рыбка, которая написала книгу после этой поездки. Именно на основе этой книги, а также фотографий модели в Instagram и построено расследование ФБК.

По мнению Навального, Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г.

Дерипаска занимает 23-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $5,1 млрд.

Официальный представитель правительства от комментариев отказался.

С отдыхом на яхте Дерипаски уже был связан один скандал. В 2008-2009 гг. в британских СМИ разразилась настоящая буря, когда стало известно, что Питер Манделсон летом 2008 г. посещал яхту Дерипаски Queen K на Корфу. В то время Манделсон был комиссаром по торговле Еврокомиссии, и от его ведомства, в частности, зависели решения об импортных пошлинах на алюминий. Так, в 2005 г. ЕК отменила пошлину в 14,9% на алюминиевую фольгу, которую поставлял «Русал». Скандал усилился, когда выяснилось, что Манделсон был знаком с Дерипаской уже в 2004 г. (тогда он был назначен еврокомиссаром), хотя официально его офис в Брюсселе сообщал, что впервые они встречались на общественных мероприятиях в 2006-2007 гг. Дерипаска и Манделсон отрицали, что обсуждали деловые вопросы; решение о пошлинах в 2005 г. принималось по стандартной процедуре, настаивал комиссариат по торговле. Вместе с тем после этой истории Европарламент в 2009 г. подготовил доклад, в котором призвал Еврокомиссию ужесточить нормы о конфликте интересов.

Отдых на яхте Дерипаски некоторые британские таблоиды (например, Daily Mail) даже называли «яхтагейт», потому что в то же время ее посетил Джордж Осборн, министр финансов теневого кабинета (в то время у власти в Великобритании были лейбористы, впоследствии после победы на выборах консерваторов Осборн стал министром финансов). Осборна на свою виллу на Корфу пригласил финансист Натаниэль Ротшильд. Дерипаска гостил там же. Через некоторое время после той встречи Ротшильд, поссорившись с Осборном, направил письмо в газету The Times, где рассказал, что тот пришел на яхту вместе с Эндрю Фелдманом, отвечавшим в Консервативной партии за сбор средств. По уверению Ротшильда, Фелдман сделал следующее предложение: поскольку Дерипаска не был британским гражданином, а закон запрещает политическим партиям принимать пожертвования от иностранцев, деньги консерваторам можно перевести через одну из британских компаний.

Осборн категорически опроверг такую версию событий на яхте. Никакие деньги Консервативной партии переведены не были.