Навальный требует наказать вице-премьера Приходько

Расследование ФБК было опубликовано Навальным в четверг Александра Зотова для Ведомостей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в пятницу направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру через их интернет-приемные заявление с требованием провести проверку сведений, изложенных в расследовании Алексея Навального и касающихся вице-премьера - руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. В понедельник аналогичное заявление в письменном виде будет направлено руководителю управления президента по противодействию коррупции Андрею Чоботову, сообщили «Ведомостям» в ФБК.

В заявлении («Ведомости» с ним ознакомились) говорится, что в расследовании ФБК имеется информация о возможных должностных преступлениях Приходько. По данным расследования, с 5 по 7 августа 2016 г. вице-премьер провел несколько дней на яхте Elden, принадлежащей ООО «Яхта-клуб Центр». «Конечным бенефициаром данного общества является Дерипаска Валентина Петровна, мать Дерипаски Олега Владимировича. <...> По имеющейся информации, подтверждаемой свидетельскими показаниями лиц, присутствовавших при данных событиях, пребывание Приходько С. Э. на яхте Elden проходило в сопровождении девушек, <...> оказывались услуги питания, туристические услуги, иные услуги имущественного характера», - говорится в заявлении. При этом к месту пребывания яхты 5 августа совершил авиарейс борт M-ALAY, и «есть основания полагать, что данным бортом прибыл <...> Приходько С. Э., таким образом незаконно получив услуги имущественного характера», отмечают авторы документа.

Согласно сведениям о доходах за 2016 г., опубликованным на сайте правительства, у Приходько нет во владении воздушных и водных судов. «Таким образом, получение услуг имущественного характера осуществлялось незаконно», - считают в ФБК. Согласно постановлению пленума Верховного суда от 9 июля 2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», напоминает ФБК, под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатное либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами).

В заявлении также говорится, что согласно федеральному закону «О противодействии коррупции» лица, замещающие государственные должности, не вправе получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законом подарки от физических и юридических лиц. «Однако безвозмездное пользование водным судном, принадлежащим на праве собственности юридическому лицу, является получением вознаграждения (дохода) в натуральной форме, не предусмотренного законодательством для члена правительства Российской Федерации», - считают в ФБК.

В Генпрокуратуре «Ведомостям» заявили, что заявление ФБК к ним пока не поступало. В СКР попросили направить письменный запрос, пообещав ответить на него позже.

Расследование, о котором идет речь в заявлении ФБК, было опубликовано Навальным в четверг, 8 февраля. В нем сообщалось, что люди, похожие на Дерипаску и Приходько, якобы отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По данным ФБК, с ними были несколько девушек-моделей, среди которых и Настя Рыбка, которая после этой поездки написала книгу. Именно на основе этой книги, а также фотографий Рыбки в ее Instagram и построено расследование ФБК. По мнению Навального, Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г.

Дерипаска занимает 23-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $5,1 млрд.

Ранее в пятницу официальный представитель Олега Дерипаски заявил, что в социальных сетях распространились «лживые обвинения» в адрес бизнесмена, которые являются частью «заказной кампании». «Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности, являются плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации. Хотим предостеречь СМИ от распространения данных лживых обвинений. Мы намерены жестко пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности», – говорится в сообщении. Дерипаска намерен обратиться в суд для защиты чести и достоинства, сказал представитель, не указав сроки такого обращения.

В правительстве России от комментариев отказались.