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Вице-премьер Приходько прокомментировал расследование Навального

Вице-премьер России Сергей Приходько прокомментировал расследование о нем и миллиардере Олеге Дерипаске. «По большому счету, на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», - заявил Приходько РБК.

Он отметил, что оппозиционный политик Алексей Навальный пытался устроить провокацию и напомнить о себе. По словам вице-премьера, в расследовании смешано «все возможное и невозможное». Кроме того, Приходько назвал Навального «политическим неудачником», а Дерипаску - своим другом. Подавать в суд на Навального Приходько не собирается, потому что это будет «слишком много чести» для Навального.

В четверг, 8 февраля, Навальный опубликовал расследование, в центре которого якобы совместный отдых Дерипаски и Приходько в Норвегии. Основой для исследования стал Instagram и книга модели Насти Рыбки. Политик и бизнесмен, по мнению Навального, могли обсуждать на яхте вмешательство России в президентские выборы в США.

Официальный представитель Дерипаски назвал «заказной кампанией» расследование, а также не исключил, что миллиардер подаст в суд на Навального. В свою очередь Фонд борьбы с коррупцией направил в Следственный комитет и Генпрокуратуру заявления с требованием провести проверку информации из расследования.