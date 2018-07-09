Суд обязал Вашукевич выплатить Дерипаске полмиллиона рублей

В феврале Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова за распространение в социальных сетях материалов о его личной жизни Михаил Метцель / ТАСС

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края в понедельник обязал Анастасию Вашукевич (более известную как Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) выплатить по 500 000 руб. миллиардеру Олегу Дерипаске. Об этом сообщил «Ведомостям» адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Дерипаска требовал с ответчиков по 1 млн руб.

В феврале Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова за распространение в социальных сетях материалов о его личной жизни. Усть-Лабинский суд удовлетворил иск и признал незаконными распространяемые ответчиками сведения.

«Мы по большому счету удовлетворены состоявшимся решением, так как суммы достаточно внушительные и нарушители наказаны судом за свои противоправные действия. Куда пойдут деньги – пока вопрос несвоевременный. Надо их сначала получить, поскольку у ответчиков есть право на обжалование», – говорит Мельников. По его словам, представитель Кириллова предлагал заключить мировое соглашение, признал все исковые требования, но хотел, чтобы Дерипаска отказался от материального взыскания: «Мы на это не пошли».

Пока сложно сказать, что будет с книгой Вашукевич «Дневник по соблазнению миллиардера», говорит Мельников: «Материалы, которые мы указывали в иске, должны быть удалены, а материальные носители уничтожены. Книга в иске указана не была». Книга Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха» была издана в 2016 г., в ней рассказывается, как ей удалось соблазнить олигарха, имена в книге изменены.

Мельников уточнил «Интерфаксу», что Дерипаска не присутствовал на суде. На заседании также не было Вашукевич и Кириллова, которые с февраля находятся в тюрьме в Таиланде по обвинению в организации преступного сообщества, сговоре для совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Дерипаска родился в Дзержинске, но часть своей жизни он провел в Усть-Лабинске, где окончил среднюю школу. Бизнесмен зарегистрирован в Усть-Лабинском районе с 2004 г., там же он платит налоги. Из картотеки Усть-Лабинского суда следует, что Дерипаска неоднократно судился именно в этом суде.

Журнал Forbes оценивает состояние Дерипаски в $6,7 млрд. В конце февраля Вашукевич писала в своем Instagram, что у нее и Кириллова денег не осталось.

В начале февраля политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором говорилось, что миллиардер Олег Дерипаска и занимавший тогда должность вице-премьера России Сергей Приходько якобы отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии, где также была Вашукевич. Навальный предположил, что миллиардер и вице-премьер могли обсуждать вмешательство России в президентские выборы в США. Расследование было построено на книге Вашукевич, а также на фото и видео из ее Instagram.

После выхода расследования Навального Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова, а Усть-Лабинский районный суд вынес определение об обеспечительных мерах по иску: информация о личной жизни Дерипаски должна быть удалена. Рыбка удалила из своего Instagram все фотографии и видеоролики с Дерипаской и Приходько. Навальный сообщил, что пост был перенесен на «Яндекс.Дзен», а с сайта Navalny.com удален. Требования удалить материалы также получили издания «Медиазона», радио «Свобода», Znak.com, The Village, «Сноб», Newsru.com.