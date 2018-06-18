Дерипаска попросил отложить суд по его иску к Насте Рыбке

Евгений Разумный / Ведомости

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края отложил до 9 июля рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и к Александру Кириллову. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Дерипаски Алексей Мельников. Вашукевич и Кириллова на заседании суда не было, они находятся в тюрьме в Таиланде по обвинению в организации преступного сообщества, сговоре для совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

«Суд по нашей просьбе отложил заседание, поскольку мы считаем, что необходимо еще раз уведомить ответчиков о дате рассмотрения иска, чтобы избежать дальнейших спекуляций на теме нарушения их прав. Уведомления будут направлены в органы внутренних дел и по различным адресам жительства Вашукевич и Кириллова в Москве и Белоруссии», – сказал Мельников. Суд может рассмотреть дело в отсутствии ответчиков, если убежден, что все возможности для их уведомления исчерпаны и они отсутствуют по причинам, признанным судом неуважительными, сказал Мельников: «Мы не знаем, где они находятся, может, их уже отпустили. Суд должен руководствоваться только проверенной информацией».

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что суд отказался допустить в процесс в качестве третьих лиц политика Алексея Навального, представителей издания «Медиазона» и Znak.com. Он сказал, что адвокаты «Агоры», представляющие интересы «Медиазоны», планируют обратиться по этому делу в Европейский суд по правам человека. «Обеспечительные меры в виде требования властей к средствам массовой информации удалить тот или иной общественно значимый контент без всякого разбирательства, участия представителей СМИ и оценки обоснованности вмешательства в свободу слова создают опасный прецедент», – написал Чиков в своем Telegram-канале.

В начале февраля Навальный опубликовал расследование о том, что предположительно бывший руководитель аппарата правительства Сергей Приходько отдыхает на яхте вместе с Дерипаской. По данным расследования, на яхте Дерипаски были девушки, среди них Вашукевич, которая написала книгу об их совместном отдыхе. После выхода расследования Навального Усть-Лабинский районный суд вынес определение об обеспечительных мерах по иску Дерипаски к Вашукевич и ее «секс-тренеру» Кириллову. Согласно этим мерам информация о личной жизни Дерипаски должна быть удалена, соответствующие требования кроме Навального получили издания «Медиазона», радио «Свобода», Znak.com, The Village, «Сноб», Newsru.com. Рыбка удалила из своего Instagram все фотографии и видеоролики с Дерипаской и Приходько. Сайт Navalny.com Роскомнадзор блокировал пару недель, однако технической поддержке Навального частично удавалось сопротивляться блокировке. В конце февраля Навальный сообщил, что пост был перенесен на «Яндекс.Дзен», а с сайта Navalny.com удален. В апреле Краснодарский краевой суд оставил в силе обеспечительные меры в отношении расследования Навального. В свою очередь Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Вашукевич и Кириллову, он требует компенсацию с каждого по 1 млн руб.

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