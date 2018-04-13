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Власти Таиланда предъявили обвинения ответчикам по иску Дерипаски

Суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алексу Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) новые обвинения и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря суда. Вашукевич и Кириллова обвиняют в организации преступного сообщества, сговоре для совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Теперь Вашукевич и Кириллова перевезут в городскую тюрьму Паттайи, следующее заседание пройдет 24 апреля, уточнил секретарь суда. Следствие в Таиланде длится 84 дня.

В начале февраля политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором говорилось, что миллиардер Олег Дерипаска и вице-премьер России Сергей Приходько якобы отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. Они могли обсуждать вмешательство России в президентские выборы в США, указывал Навальный. Это расследование было построено на книге Вашукевич, а также на ее Instagram. Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова. По его словам, они раскрыли детали его частной жизни.

Вашукевич и Кириллова задержали в конце февраля в Таиланде. Тогда власти страны обвинили их в нарушении миграционного законодательства и проведении нелегального тренинга. Вашукевич и Кириллов попросили помощи у США. Вашукевич отметила, что у нее есть более 16 часов аудиозаписей, доказывающих то, что Дерипаска обсуждал вмешательство России в выборы в США. Но она готова их отдать в обмен на политическое убежище. Власти США не стали помогать, назвав ее слова «довольно странной историей».