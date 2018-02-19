Как цензура маскируется под защиту частной жизни

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Постепенное расширение легальных запретов на общественно значимую информацию происходит в разных областях: отменяется раскрытие информации о закупках госкомпаний и ведомств, засекречиваются статьи госбюджета. Цензура, конечно, не легализована – но все чаще маскируется под защиту частной жизни избранных.

В субботу вечером неизвестные заблокировали в Щекинском районе Тульской области группу журналистов Центра управления расследованиями (ЦУР) – они снимали охотничье хозяйство «Зубр», где охотится главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Сотрудники охотхозяйства намекали, что съемка нежелательна и журналисты «могут потеряться в лесу». Затем журналистов пытались задержать под предлогом ДТП. Они сообщили о самоуправстве охранников, прибыли полицейские – и отправили сотрудников ЦУРа в местный следственный комитет. Там у журналистов изъяли беспилотник, с помощью которого они надеялись сделать видеозапись, как охотится Сечин, отобрали телефоны и всю ночь допрашивали по делу о воспрепятствовании законной деятельности журналиста, сообщила менеджер «Открытой России» Полина Немировская, а потом отправили в Москву в сопровождении ДПС, но без беспилотника и без телефонов.

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