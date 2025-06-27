Школьники из РФ заняли второе место на олимпиаде по кибербезопасности

В финале олимпиады команда из России соревновалась с 128 участниками из 25 стран, включая Канаду, Японию, Израиль, Швецию, Италию и другие. Соревнование проходило в два этапа: сначала участники решали задачи по криптографии, веб-уязвимостям и реверс-инжинирингу, затем выполняли задания по пентесту, форензике и стеганографии.