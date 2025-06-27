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Школьники из РФ заняли второе место на олимпиаде по кибербезопасности

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Сборная России завоевала второе место в командном зачете по числу золотых медалей на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников, которая прошла в Сингапуре. Об этом сообщают «РИА Новости».

В финале олимпиады команда из России соревновалась с 128 участниками из 25 стран, включая Канаду, Японию, Израиль, Швецию, Италию и другие. Соревнование проходило в два этапа: сначала участники решали задачи по криптографии, веб-уязвимостям и реверс-инжинирингу, затем выполняли задания по пентесту, форензике и стеганографии.

Золотые медали в индивидуальном зачете получили Максим Никитин и Алексей Новиков из Москвы, а также Ильдар Хужиахметов из Казани. Серебро завоевали Георгий Балашов, Егор Заборов и Георгий Лагутин, все – из Москвы. Бронзовыми призерами стали Максим Еронин и Михаил Селин, также представители столицы.

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Египте с 1 по 8 сентября 2024 г.

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