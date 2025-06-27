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Минтранс призвал оснастить автозаправки и дорожные кафе детскими зонами

Ведомости

Минтранс России инициировал общественное обсуждение проекта постановления правительства РФ, которое предполагает создание инфраструктуры для семей с детьми на дорожных объектах, сообщила пресс-служба ведомства. Это может коснуться автозаправок, мотелей и кафе.

При принятии постановления в мотелях будут установлены детские игровые площадки, а в придорожных кафе и на АЗС, помимо них, обустроят комнаты матери и ребенка. Для этого пункты общественного питания должны иметь площадь не менее 1500 кв. м.

«Инициатива направлена на создание комфортных и безопасных условий для семей с детьми дошкольного возраста во время путешествий и длительных поездок», – говорится в сообщении Минтранса. При этом, подчеркнули в ведомстве, изменения будут введены на тех объектах, которые построят после принятия документа.

В начале 2025 г. Минтранс обязал российские авиакомпании размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим без взимания дополнительной платы. Тогда уточнялось, что ребенка со взрослым нужно размещать на местах, находящихся на одном ряду, не разделенных проходом, в соответствии с классом обслуживания на борту.

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