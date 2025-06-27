Минтранс призвал оснастить автозаправки и дорожные кафе детскими зонами

В начале 2025 г. Минтранс обязал российские авиакомпании размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим без взимания дополнительной платы. Тогда уточнялось, что ребенка со взрослым нужно размещать на местах, находящихся на одном ряду, не разделенных проходом, в соответствии с классом обслуживания на борту.