Минтранс обязал авиакомпании размещать детей рядом с родителями без доплаты
Министерство транспорта обязало российские авиакомпании размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим без взимания дополнительной платы. Соответствующий документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что ребенка со взрослым нужно размещать на местах, находящихся на одном ряду, не разделенных проходом, в соответствии с классом обслуживания на борту.
Приказ вступит в силу 20 января.
С 10 января все российские авиакомпании также начали работать с предоставлением 50%-ной скидки для детей до 12 лет. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр транспорта Роман Старовойт в ходе совещания с членами правительства РФ.