Минтранс обязал авиакомпании сажать детей рядом с родителями
Министерство транспорта проработало норму, обязывающую авиакомпании размещать детей и родителей рядом на борту самолета, рассказал глава ведомства Владимир Старовойт во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
Решение будет обозначаться в правилах перевозки пассажиров. Изменения будут внесены до 14 января.
6 ноября 2024 г. «КоммерсантЪ» сообщал о предложении Минтранса изменить правила для рассадки детей вместе с родителями. Правило носило рекомендательный характер для пассажиров с детьми до 12 лет. Сейчас детей до 14 лет будут обязаны сажать рядом со взрослым, с которым тот путешествует. Исключения составляют случаи, когда свободных мест рядом при регистрации не оказалось.
9 января Путин провел первое в 2025 г. совещание с членами правительства в формате видеоконференции. Основными темами для обсуждения стали вопросы запуска национальных проектов, ликвидация последствия разлива мазута в Черном море и др.
Во время совещания министр транспорта также обозначил, что с 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять скидку размером 50% детям до 12 лет по внутренним перелетам в рамках всех действующих тарифов, кроме бизнес-класса.