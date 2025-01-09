Минтранс обязал авиакомпании сажать детей рядом с родителями

6 ноября 2024 г. «КоммерсантЪ» сообщал о предложении Минтранса изменить правила для рассадки детей вместе с родителями. Правило носило рекомендательный характер для пассажиров с детьми до 12 лет. Сейчас детей до 14 лет будут обязаны сажать рядом со взрослым, с которым тот путешествует. Исключения составляют случаи, когда свободных мест рядом при регистрации не оказалось.