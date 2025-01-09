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Все авиакомпании России будут предоставлять 50%-ю скидку детям с 10 января

Ведомости

С 10 января все российские авиакомпании будут работать с предоставлением 50%-ной скидки для детей до 12 лет. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр транспорта Роман Старовойт в ходе совещания с членами правительства РФ.

По словам Старовойта, с 1 января 23 крупнейшие российские авиакомпании, перевозящие более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50%-ную скидку детям до 12 лет по внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов кроме бизнес-класса.

«Мероприятия по продаже билетов со скидкой 50% основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря, и по состоянию на сегодня перевезено более 260 000 детей. До конца января уже продано более 870 000 билетов», – сообщил Старовойт.

Вопрос о скидках на авиабилеты для детей поднимался в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Многодетная жительница Сургута Анна Шенкао пожаловалась Путину на дорогие авиабилеты, после чего глава государства поручил правительству РФ совместно с авиакомпаниями урегулировать до 14 января 2025 г. проблему предоставления 50% скидок на перелеты для многодетных семей. Президент России отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они «вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф».

21 декабря 2024 г. вице-премьер РФ Виталий Савельев заявлял, что к 14 января кабмин обеспечит скидку в размере 50% от цены взрослого билета на авиаперелеты, она будет действовать для всех детей в возрасте до 12 лет. По его словам, такая скидка действовала и прежде, но у авиакомпаний была возможность минимизировать ее с помощью специальных тарифов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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