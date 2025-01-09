Все авиакомпании России будут предоставлять 50%-ю скидку детям с 10 января

Вопрос о скидках на авиабилеты для детей поднимался в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Многодетная жительница Сургута Анна Шенкао пожаловалась Путину на дорогие авиабилеты, после чего глава государства поручил правительству РФ совместно с авиакомпаниями урегулировать до 14 января 2025 г. проблему предоставления 50% скидок на перелеты для многодетных семей. Президент России отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они «вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф».