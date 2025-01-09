Все авиакомпании России будут предоставлять 50%-ю скидку детям с 10 января
С 10 января все российские авиакомпании будут работать с предоставлением 50%-ной скидки для детей до 12 лет. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр транспорта Роман Старовойт в ходе совещания с членами правительства РФ.
По словам Старовойта, с 1 января 23 крупнейшие российские авиакомпании, перевозящие более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50%-ную скидку детям до 12 лет по внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов кроме бизнес-класса.
«Мероприятия по продаже билетов со скидкой 50% основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря, и по состоянию на сегодня перевезено более 260 000 детей. До конца января уже продано более 870 000 билетов», – сообщил Старовойт.
Вопрос о скидках на авиабилеты для детей поднимался в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Многодетная жительница Сургута Анна Шенкао пожаловалась Путину на дорогие авиабилеты, после чего глава государства поручил правительству РФ совместно с авиакомпаниями урегулировать до 14 января 2025 г. проблему предоставления 50% скидок на перелеты для многодетных семей. Президент России отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они «вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф».
21 декабря 2024 г. вице-премьер РФ Виталий Савельев заявлял, что к 14 января кабмин обеспечит скидку в размере 50% от цены взрослого билета на авиаперелеты, она будет действовать для всех детей в возрасте до 12 лет. По его словам, такая скидка действовала и прежде, но у авиакомпаний была возможность минимизировать ее с помощью специальных тарифов.