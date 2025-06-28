Экспертизу для установления времени смерти россиянки в Японии проведут 30 июня
Экспертиза для установления обстоятельств и времени смерти россиянки Елены Ито прибудет 30 июня. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение полиции префектуры Осака.
«В настоящее время время смерти не установлено. На понедельник запланировано проведение экспертизы для определения обстоятельств и времени смерти», – говорится в сообщении.
Тело 50-летней Ито было обнаружено накануне. Kyodo писало, что ее нашли со следами побоев на лице и кровоподтеками в квартире в Осаке. Сообщается, что в квартире не было следов борьбы или грабежа, а входная дверь была заперта.
Ее бывший муж, также гражданин РФ, не мог связаться с Ито несколько дней и посетил квартиру, после обнаружения тела обратился в полицию через друзей. Полиция расследует дело по статье об убийстве.