Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Суд арестовал две связанные с госсекретарем Дагестана квартиры

Ведомости

Суд Махачкалы по иску Генпрокуратуры арестовал две квартиры в Москве, связанные с родственниками госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, задержанного по уголовному делу о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Об этом со ссылкой на судебные и кадастровые данные пишет «РИА Новости».

По данным агентства, площадь каждой из арестованных квартир составляет 88 кв. м, а кадастровая стоимость каждого объекта превышает 26 млн руб.

Правоохранители задержали госсекретаря Дагестана 25 июня. В его доме прошли обыски, которые могли быть связаны с уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы», ранее принадлежавшей правительству Дагестана. На следующий день Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Магомедову об обращении имущества в доход государства.

В суде уточнили, что Магомедов легализовал активы бывшего государственного предприятия через их дробление, преобразование, передачу в управление подконтрольным структурам и реализацию аффилированным лицам. Процесс легализации незаконно выведенного из федеральной собственности имущества завершился в 2021 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных