Суд арестовал две связанные с госсекретарем Дагестана квартиры
Суд Махачкалы по иску Генпрокуратуры арестовал две квартиры в Москве, связанные с родственниками госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, задержанного по уголовному делу о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Об этом со ссылкой на судебные и кадастровые данные пишет «РИА Новости».
По данным агентства, площадь каждой из арестованных квартир составляет 88 кв. м, а кадастровая стоимость каждого объекта превышает 26 млн руб.
Правоохранители задержали госсекретаря Дагестана 25 июня. В его доме прошли обыски, которые могли быть связаны с уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы», ранее принадлежавшей правительству Дагестана. На следующий день Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Магомедову об обращении имущества в доход государства.
В суде уточнили, что Магомедов легализовал активы бывшего государственного предприятия через их дробление, преобразование, передачу в управление подконтрольным структурам и реализацию аффилированным лицам. Процесс легализации незаконно выведенного из федеральной собственности имущества завершился в 2021 г.