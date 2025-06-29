Суд арестовал две связанные с госсекретарем Дагестана квартиры

Суд Махачкалы по иску Генпрокуратуры арестовал две квартиры в Москве, связанные с родственниками госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, задержанного по уголовному делу о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Об этом со ссылкой на судебные и кадастровые данные пишет «РИА Новости».