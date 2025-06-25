Госсекретаря Дагестана Магомедова задержали

Госсекретаря Дагестана Магомедова задержалиРанее у него прошли обыски
Правоохранители задержали госсекретаря Республики Дагестан Магомеда-Султана Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных силовых структурах.
Утром 25 июня агентство сообщило, что в доме Магомедова проходят обыски. По данным Telegram-канала Shot, это, предварительно, может быть связано с уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы», ранее принадлежавшей правительству Дагестана. В 2005 г. «Дагнефтебаза» стала частной, ее главой был Магомедов.
Магомедов занимает пост госсекретаря Дагестана с 22 ноября 2021 г. Ему 69 лет. С 2010 по 2013 г. чиновник был председателем народного собрания республики. Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан» и медалью «За трудовую доблесть».