Госсекретаря Дагестана Магомедова задержали

Утром 25 июня агентство сообщило, что в доме Магомедова проходят обыски. По данным Telegram-канала Shot, это, предварительно, может быть связано с уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы», ранее принадлежавшей правительству Дагестана. В 2005 г. «Дагнефтебаза» стала частной, ее главой был Магомедов.