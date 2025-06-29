В МВД напомнили об основных способах мошенничества через платежные формы
Копии известных интернет-магазинов и фальшивые страницы Системы быстрых платежей (СБП) остаются главными способами обмана через поддельные платежные формы. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Мошенники создают фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих, чтобы похитить платежные реквизиты пользователей, сообщили в ведомстве. Для обмана создаются и поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП.
Подделка сайтов для аренды недвижимости – еще один способ мошенничества. Чаще объявления об аренде могут размещаться на легитимных сайтах, а при общении мошенники переводят пользователя в мессенджер, откуда направляют его на поддельные ресурсы, рассказывает УБК МВД.
В ведомстве отметили и предложения о покупках на сомнительных сайтах или у Telegram-ботов. Часто товар предлагается по «невероятно выгодным» ценам, а после оплаты заказа он не приходит и связь с продавцом пропадает.
УБК МВД сообщало, что кибермошенники обманывают малый и средний бизнес через Zoom и нейросети, маскируя фишинговые ресурсы под легитимные сервисы. По данным ведомства, чаще всего мошенники подделывают такие категории программного обеспечения, как видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), ИИ-инструменты (ChatGPT, DeepSeek), а также облачные сервисы (Google Drive). С января по апрель 2025 г. лидером по количеству киберпреступлений стал Zoom – за этот период с ним связано 40% случаев мошенничества.