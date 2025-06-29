В МВД напомнили об основных способах мошенничества через платежные формы

УБК МВД сообщало, что кибермошенники обманывают малый и средний бизнес через Zoom и нейросети, маскируя фишинговые ресурсы под легитимные сервисы. По данным ведомства, чаще всего мошенники подделывают такие категории программного обеспечения, как видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), ИИ-инструменты (ChatGPT, DeepSeek), а также облачные сервисы (Google Drive). С января по апрель 2025 г. лидером по количеству киберпреступлений стал Zoom – за этот период с ним связано 40% случаев мошенничества.