В МВД предупредили о мошенничестве через Zoom

В МВД подчеркнули, что такая схема распространена, потому что малый и средний бизнес часто использует указанное ПО для переговоров. Кроме того, подделать интерфейс не сложно для мошенников, т.к. дизайн приложений достаточно узнаваем. Ведомство отметило, что сервисы также удобны тем, что они предоставляют возможность использовать микрофоны, камеры и корпоративные переговоры.