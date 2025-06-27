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В МВД предупредили о мошенничестве через Zoom

Ведомости

Кибермошенники обманывают малый и средний бизнес через Zoom и нейросети, маскируя фишинговые ресурсы под легитимные сервисы, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, чаще всего мошенники подделывают такие категории программного обеспечения (ПО), как видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), ИИ-инструменты (ChatGPT, DeepSeek), а также облачные сервисы (Google Drive). При этом с января по апрель 2025 г. лидером по количеству киберпреступлений стал Zoom – за этот период с ним связано 40% случаев мошенничества.

В МВД подчеркнули, что такая схема распространена, потому что малый и средний бизнес часто использует указанное ПО для переговоров. Кроме того, подделать интерфейс не сложно для мошенников, т.к. дизайн приложений достаточно узнаваем. Ведомство отметило, что сервисы также удобны тем, что они предоставляют возможность использовать микрофоны, камеры и корпоративные переговоры.

Чтобы избежать действий подобных мошенников, в публикации советуют скачивать ПО только с официальных сайтов.

26 июня в МВД рассказали, что крупная сумма на карте делает человека мишенью для кибермошенников. Среди других советов в ведомстве порекомендовали использовать дебетовую карту только для текущих расходов, а сбережения хранить на сберегательных счетах или вкладах.

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