МВД: крупная сумма на карте делает человека мишенью для мошенников
Из-за большой суммы на дебетовой карте гражданин становится мишенью для киберпреступников. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве дали несколько советов по тому, как обезопасить деньги. В частности, рекомендуется использовать дебетовую карту только для текущих расходов, а сбережения хранить на сберегательных счетах или вкладах. В МВД также призвали пользоваться виртуальными картами, ограничить суммы на снятие наличных и оплату покупок и завести отдельную карту или счет для подключенных автоплатежей.
Кроме того, необходимо узнать о вариантах мгновенной блокировки карты через мобильное приложение банка. Это может быть критичным, если телефон утерян или произошла подозрительная операция.
20 июня генеральный прокурор РФ Игорь Краснов объявил, что в январе 2026 г. в России появится система противодействия дистанционным мошенникам. В ней будут аккумулироваться фамилии граждан и номера счетов, используемых аферистами, а также механизмы их действий. По данным Краснова, в начале 2025 г. Генпрокуратура зафиксировала рост телефонного мошенничества в стране на 2,6%.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите граждан от кибермошенничества. Он предусматривает создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, которые совершаются с использованием информационных и коммуникационных технологий.