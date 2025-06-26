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МВД: крупная сумма на карте делает человека мишенью для мошенников

Ведомости

Из-за большой суммы на дебетовой карте гражданин становится мишенью для киберпреступников. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве дали несколько советов по тому, как обезопасить деньги. В частности, рекомендуется использовать дебетовую карту только для текущих расходов, а сбережения хранить на сберегательных счетах или вкладах. В МВД также призвали пользоваться виртуальными картами, ограничить суммы на снятие наличных и оплату покупок и завести отдельную карту или счет для подключенных автоплатежей.

Кроме того, необходимо узнать о вариантах мгновенной блокировки карты через мобильное приложение банка. Это может быть критичным, если телефон утерян или произошла подозрительная операция.

20 июня генеральный прокурор РФ Игорь Краснов объявил, что в январе 2026 г. в России появится система противодействия дистанционным мошенникам. В ней будут аккумулироваться фамилии граждан и номера счетов, используемых аферистами, а также механизмы их действий. По данным Краснова, в начале 2025 г. Генпрокуратура зафиксировала рост телефонного мошенничества в стране на 2,6%.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите граждан от кибермошенничества. Он предусматривает создание государственной информационной системы противодействия правонарушениям, которые совершаются с использованием информационных и коммуникационных технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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