МВД: крупная сумма на карте делает человека мишенью для мошенников

В ведомстве дали несколько советов по тому, как обезопасить деньги. В частности, рекомендуется использовать дебетовую карту только для текущих расходов, а сбережения хранить на сберегательных счетах или вкладах. В МВД также призвали пользоваться виртуальными картами, ограничить суммы на снятие наличных и оплату покупок и завести отдельную карту или счет для подключенных автоплатежей.