Жителей Львовской области призвали оставаться дома из-за пожара на заводе

Жителей города Дрогобыча в Львовской области призвали оставаться дома и закрыть окна, а при выходе на улицу надевать маски из-за дыма. Об этом написала пресс-служба Дрогобычской городской больницы на странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ ).