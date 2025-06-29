Жителей Львовской области призвали оставаться дома из-за пожара на заводе
Жителей города Дрогобыча в Львовской области призвали оставаться дома и закрыть окна, а при выходе на улицу надевать маски из-за дыма. Об этом написала пресс-служба Дрогобычской городской больницы на странице в Facebook
Причиной такого призыва стал сильный пожар на одном из промышленных объектов города. Жителям также посоветовали пить много воды и проводить влажную уборку помещений. Сейчас специалисты проводят лабораторные исследования.
Минобороны сообщало, что в ночь на 29 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины.
О пожаре на заводе, куда пришелся удар, сообщали на сайте Дрогобычской районной военной администрации. Пострадавших нет.