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Жителей Львовской области призвали оставаться дома из-за пожара на заводе

Ведомости

Жителей города Дрогобыча в Львовской области призвали оставаться дома и закрыть окна, а при выходе на улицу надевать маски из-за дыма. Об этом написала пресс-служба Дрогобычской городской больницы на странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Причиной такого призыва стал сильный пожар на одном из промышленных объектов города. Жителям также посоветовали пить много воды и проводить влажную уборку помещений. Сейчас специалисты проводят лабораторные исследования.

Минобороны сообщало, что в ночь на 29 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины.

О пожаре на заводе, куда пришелся удар, сообщали на сайте Дрогобычской районной военной администрации. Пострадавших нет.

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