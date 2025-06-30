Квартиру российской чиновницы в Турции обратили в доход РФ

Лебедева напомнила, что иск был принят к производству в декабре 2024 г. Тогда сообщалось о несоответствии расходов официальным доходам Шараповой. Следствие установило, что чиновница с 2020 по 2023 г. предоставляла неполные и недостоверные сведения, чтобы скрыть недвижимость в Турции. Ей и ее сыну запретили совершать сделки с имуществом в Турецкой Республике. Общая сумма иска составила более 18,5 млн руб.