Квартиру российской чиновницы в Турции обратили в доход РФ
Петроградский районный суд обратил в доход РФ имущество бывшего заместителя начальника ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Минобороны РФ Елены Шараповой, сообщила в Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
В исковое заявление военной прокуратуры Черноморского флота вошли квартира, земельный участок и парковочное место в закрытом паркинге, которые находятся в турецком городе Анталья. Кроме того, ответчиков Шарапову и ее сына Андрея Долгополова обязали выплатить госпошлину в размере 6000 руб.
Лебедева напомнила, что иск был принят к производству в декабре 2024 г. Тогда сообщалось о несоответствии расходов официальным доходам Шараповой. Следствие установило, что чиновница с 2020 по 2023 г. предоставляла неполные и недостоверные сведения, чтобы скрыть недвижимость в Турции. Ей и ее сыну запретили совершать сделки с имуществом в Турецкой Республике. Общая сумма иска составила более 18,5 млн руб.