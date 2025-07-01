«Ангарскому маньяку» предъявили обвинение в еще одном убийстве
Михаилу Попкову, известному по прозвищу «ангарский маньяк», предъявили обвинение в еще одном убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Иркутской области.
Убийство было совершено в мае 2011 г. По версии следствия, Попков встретил в ангарском парке за ДК «Современник» незнакомую ему 36-летнюю местную жительницу и вступил с ней в конфликт. После Попков несколько раз ударил потерпевшую топором. От полученных травм женщина скончалась на месте, маньяку облил ее тело горючей жидкостью, поджег и скрылся.
«Попков признал вину и дал показания по существу содеянного. На основании собранных доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СК.
Маньяк отбывает два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения. Попков – бывший милиционер, совершал преступления в 1992-2011 гг. в вечернее и ночное время суток. Тела жертв со следами сексуального насилия были обнаружены на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области – в лесу, на кладбищах, у обочин дорог.
В ноябре 2023 г. Ленинский райсуд Иркутска признал виновным Попкова в убийстве троих человек. Таким образом, число жертв увеличилось до 84.