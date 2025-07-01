«Ангарскому маньяку» предъявили обвинение в еще одном убийстве

Убийство было совершено в мае 2011 г. По версии следствия, Попков встретил в ангарском парке за ДК «Современник» незнакомую ему 36-летнюю местную жительницу и вступил с ней в конфликт. После Попков несколько раз ударил потерпевшую топором. От полученных травм женщина скончалась на месте, маньяку облил ее тело горючей жидкостью, поджег и скрылся.