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На Урале суд арестовал шестого фигуранта по делу об убийствах прошлых лет

Ведомости

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес решение о заключении под стражу Шахина Лалаева, ставшего шестым обвиняемым по громкому делу о серии убийств, совершенных в прошлые годы. Об этом сообщили в официальном канале Свердловского облсуда.

«Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 19 июля 2025 г. включительно», – говорится в сообщении.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – организацию убийств, совершенных из корыстных мотивов, по найму или сопряженных с разбоем, вымогательством и бандитизмом.

Дело приобрело широкий общественный резонанс после масштабной спецоперации, проведенной 27 июня силами Росгвардии, МВД и ФСБ России в Екатеринбурге. В ходе операции были задержаны более 50 выходцев из Азербайджана, подозреваемых в причастности к серии убийств, совершавшихся с 2001 по 2010 г. Инцидент вызвал дипломатическую реакцию: 28 июня МИД Азербайджана обратился к российской стороне с требованием провести расследование действий силовиков, в результате которых погибли два человека и несколько получили ранения. Международное сообщество также выразило обеспокоенность ситуацией – представители ООН отметили рост напряженности между двумя странами.

1 июля в рамках следственных действий был допрошен руководитель азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахин Шыхлинский, проходящий по делу как свидетель. Допрос был связан с уголовным производством против братьев Сафаровых, которые погибли во время задержания при проведении спецоперации. После завершения процессуальных мероприятий Шыхлинский был отпущен.

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