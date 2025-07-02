На Урале суд арестовал шестого фигуранта по делу об убийствах прошлых лет

Дело приобрело широкий общественный резонанс после масштабной спецоперации, проведенной 27 июня силами Росгвардии, МВД и ФСБ России в Екатеринбурге. В ходе операции были задержаны более 50 выходцев из Азербайджана, подозреваемых в причастности к серии убийств, совершавшихся с 2001 по 2010 г. Инцидент вызвал дипломатическую реакцию: 28 июня МИД Азербайджана обратился к российской стороне с требованием провести расследование действий силовиков, в результате которых погибли два человека и несколько получили ранения. Международное сообщество также выразило обеспокоенность ситуацией – представители ООН отметили рост напряженности между двумя странами.