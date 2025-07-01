В Екатеринбурге отпустили главу азербайджанской диаспоры после допроса

Утром 27 июня в Екатеринбурге сотрудниками Росгвардии, МВД и ФСБ России были задержаны свыше 50 уроженцев Азербайджана, что было связано с уголовным делом об убийствах, совершенных в период с 2001 по 2010 г. 28 июня МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором призвал Россию расследовать оперативные действия, при которых погибли два человека, а еще несколько азербайджанцев получили тяжелые ранения. Организация объединенных наций (ООН) 1 июля выразила обеспокоенность усилением напряженности между Россией и Азербайджаном.