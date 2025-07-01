Шыхлински проходит свидетелем по делу против погибших братьев Сафаровых
Глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински, которого задержали в Екатеринбурге, проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, погибших при задержаниях по делу о покушениях и убийствах. Об этом рассказал сын Шыхлински Мутвалы в разговоре с «Ведомостями».
«Меня вскоре отпустили, а отца повезли в Следственный комитет России по Свердловской области. У него процессуальный статус в качестве свидетеля по делу братьев Сафаровых», – добавил сын задержанного.
Он добавил, что его отец в настоящий момент допрашивается в качестве свидетеля по уголовному делу. По его словам, во время задержания силовики разбили ломами окна автомобиля. После этого отца и сына загрузили в автозак и увезли в неизвестном направлении.
Утром 27 июня в Екатеринбурге силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана. Оперативные действия были связаны с уголовным делом об убийствах, совершенных в период с 2001 по 2010 г. На следующий день МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. В ведомстве тогда заявили, что при задержании погибли два человека, еще несколько азербайджанцев получили тяжелые ранения.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 30 июня сообщила, что, по предварительным данным, один из задержанных азербайджанцев скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются.
В Баку провели собственную экспертизу тел граждан Азербайджана, которые были фигурантами дела об убийствах в Екатеринбурге. Результаты экспертизы показали множественные травмы.