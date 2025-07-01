ООН выразила обеспокоенность ростом напряженности между Россией и Азербайджаном
Организация объединенных наций (ООН) следит за ростом напряженности в отношениях между Россией и Азербайджаном и надеется, что разногласия будут урегулированы дипломатическими средствами. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы в курсе растущей напряженности между Азербайджаном и Российской Федерацией, сопровождающейся инцидентами в обеих странах. Мы надеемся, что все удастся уладить через дипломатические каналы», – отметил Дюжаррик (цитата по ТАСС).
Он также подчеркнул важность обеспечения свободы журналистской деятельности, комментируя ситуацию с сотрудниками информационного агентства Sputnik.Азербайджан.
Кризис в отношениях России и Азербайджана продолжает развиваться. После череды задержаний российских граждан МИД РФ заявил Баку протест и обвинил в демонтаже двусторонних отношений. Азербайджан заявил встречный протест.
30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в бакинском офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня».