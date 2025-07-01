ООН выразила обеспокоенность ростом напряженности между Россией и Азербайджаном

Организация объединенных наций (ООН) следит за ростом напряженности в отношениях между Россией и Азербайджаном и надеется, что разногласия будут урегулированы дипломатическими средствами. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.