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ООН выразила обеспокоенность ростом напряженности между Россией и Азербайджаном

Ведомости

Организация объединенных наций (ООН) следит за ростом напряженности в отношениях между Россией и Азербайджаном и надеется, что разногласия будут урегулированы дипломатическими средствами. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы в курсе растущей напряженности между Азербайджаном и Российской Федерацией, сопровождающейся инцидентами в обеих странах. Мы надеемся, что все удастся уладить через дипломатические каналы», – отметил Дюжаррик (цитата по ТАСС).

Он также подчеркнул важность обеспечения свободы журналистской деятельности, комментируя ситуацию с сотрудниками информационного агентства Sputnik.Азербайджан.

Кризис в отношениях России и Азербайджана продолжает развиваться. После череды задержаний российских граждан МИД РФ заявил Баку протест и обвинил в демонтаже двусторонних отношений. Азербайджан заявил встречный протест. 

30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в бакинском офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня».

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