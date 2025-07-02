СФ одобрил закон о штрафе до 20 000 рублей за несообщение в военкомат о переезде
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о введении штрафа до 20 000 руб. за несообщение в военкомат о переезде.
Согласно новому закону, несообщение в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, повлечет административный штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб.
Дополнена ст. 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Сейчас за несообщение о переезде статья предусматривает штраф до 5000 руб.
По данным Минобороны, в 2023 г. к административной ответственности по 21.5 КоАП (о нарушении правил воинского учета) по различным основаниям были привлечены более 47 000 человек. Из них получили предупреждение около 18 300 человек, наложены административные штрафы более чем на 28 700 человек.
17 июня правительственная комиссия поддержала законопроект главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, предусматривающий возможность прекращения гражданства России за неисполнение обязанностей в области воинского учета.