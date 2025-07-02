СФ одобрил закон о штрафе до 20 000 рублей за несообщение в военкомат о переезде

По данным Минобороны, в 2023 г. к административной ответственности по 21.5 КоАП (о нарушении правил воинского учета) по различным основаниям были привлечены более 47 000 человек. Из них получили предупреждение около 18 300 человек, наложены административные штрафы более чем на 28 700 человек.