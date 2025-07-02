Мишустин заинтересовался вкусовой разницей между сахаром и его заменителем

В 2024 г. продажи газированных напитков без сахара выросли на 49% в денежном выражении и на 22,7% в натуральном. Рост по этой категории товаров имеет больший темп, чем в целом по категории газированных напитков (увеличение продаж в ней составило 18% и 3% соответственно). Тогда эксперты связывали это с введением акцизов на сахаросодержащие напитки. Производители должны были трансформировать ассортимент, делая акцент на доступные для потребителя по цене и не подпадающие под налогообложение сегменты. В том числе это могут быть напитки с различными сахарозаменителями, не вошедшими в подакцизный перечень.