Мишустин заинтересовался вкусовой разницей между сахаром и его заменителем
Председатель правительства России Михаил Мишустин узнал о влиянии сахарозаменителя на вкус продукции, включая кондитерскую, от руководителя группы компаний «Эфко», которая производит «сладкие белки», Валерия Кустова. Премьер-министр предложил расширять осведомленность населения о таких продуктах. Стенограмма встречи опубликована на сайте кабмина.
Как объяснил Кустов, «сладкие белки» позволяют почувствовать сладость, «но при этом не вызывают инсулинового отклика». Мишустин, в свою очередь, отметил, что люди, употребляющие сахарозаменители, часто могут жаловаться на «какой-то другой вкус». По этой причине он поинтересовался, есть ли отличия таких ингредиентов от сахара.
Руководитель «Эфко» рассказал о постоянных дегустациях, которые проводит группа. В рамках этого процесса потребители обычно не могут отличить вкус продукции с использованием сахара и с использованием заменителей. По его словам, кому-то даже больше нравится второе.
«Мне кажется, есть очень большое количество людей, кто ищет альтернативу сахару или его применению», – сказал Мишустин и призвал больше рассказывать об ингредиентах этой области.
В 2024 г. продажи газированных напитков без сахара выросли на 49% в денежном выражении и на 22,7% в натуральном. Рост по этой категории товаров имеет больший темп, чем в целом по категории газированных напитков (увеличение продаж в ней составило 18% и 3% соответственно). Тогда эксперты связывали это с введением акцизов на сахаросодержащие напитки. Производители должны были трансформировать ассортимент, делая акцент на доступные для потребителя по цене и не подпадающие под налогообложение сегменты. В том числе это могут быть напитки с различными сахарозаменителями, не вошедшими в подакцизный перечень.