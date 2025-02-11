Россияне стали покупать больше лимонада без сахара

Рост произошел после выраженного падения спроса на напитки без сахара в 2023 г. Тогда продажи газировки без сахара упали к предыдущему году на 12,7% в штуках и на столько же в деньгах на фоне роста продаж газированных напитков в целом на 11,9 и 5,2% соответственно, указывают аналитики «Нильсена».