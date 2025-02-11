Россияне стали покупать больше лимонада без сахара

Россияне стали покупать больше лимонада без сахараПроизводители расширяют ассортимент диетической газировки на фоне действия акциза
Продажи газированных напитков без сахара в 2024 г. выросли на 49% в денежном выражении и на 22,7% в натуральном, подсчитали аналитики «Нильсена» для «Ведомостей». Рост оказался заметно сильнее, чем в целом по категории газированных напитков, – увеличение продаж на 18 и 3% соответственно. Абсолютных цифр в компании традиционно не приводят.
Рост произошел после выраженного падения спроса на напитки без сахара в 2023 г. Тогда продажи газировки без сахара упали к предыдущему году на 12,7% в штуках и на столько же в деньгах на фоне роста продаж газированных напитков в целом на 11,9 и 5,2% соответственно, указывают аналитики «Нильсена».
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