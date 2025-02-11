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Россияне стали покупать больше лимонада без сахара

Производители расширяют ассортимент диетической газировки на фоне действия акциза
Полина Гриценко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Продажи газированных напитков без сахара в 2024 г. выросли на 49% в денежном выражении и на 22,7% в натуральном, подсчитали аналитики «Нильсена» для «Ведомостей». Рост оказался заметно сильнее, чем в целом по категории газированных напитков, – увеличение продаж на 18 и 3% соответственно. Абсолютных цифр в компании традиционно не приводят.

Рост произошел после выраженного падения спроса на напитки без сахара в 2023 г. Тогда продажи газировки без сахара упали к предыдущему году на 12,7% в штуках и на столько же в деньгах на фоне роста продаж газированных напитков в целом на 11,9 и 5,2% соответственно, указывают аналитики «Нильсена».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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